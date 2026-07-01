Суд Приморья взыскал с лесопромышленников 3 млн долга по зарплате Предприятие по лесопереработке в Приморье задолжало 24 работникам 3 млн зарплаты

Москва1 июл Вести.Свыше 3 млн рублей задолженности по зарплате взыскал Красноармейский районный суд Приморья с лесопромышленников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

В инстанции рассмотрели гражданские дела по искам прокурора в интересах 24-х истцов к ООО о взыскании заработной платы, возложении обязанности и компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, истцы работали в организации на основании трудового договора. Ответчик не выплатил им зарплату за два месяца 2026 года.

Факт наличия задолженности по заработной плате ответчика перед истцами судом достоверно установлен, ответчиком доказательств погашения указанной задолженности не представлено, размер задолженности ответчиком не оспаривался. Задолженность по заработной плате 14 работникам на момент рассмотрения гражданских дел (04.06.2026, 05.06.2026 и 08.06.2026) также выплачена не была отметили в пресс-службе

Десяти истцам заработная плата была выплачена, поэтому для них прокурор просил только компенсацию за задержку заработной платы и морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав в пользу 14 работников долг по зарплате, компенсацию за нарушение сроков выплаты, а также проценты за каждый день просрочки. В пользу 10 истцов взысканы денежная компенсация за задержку зарплаты и компенсация морального вреда.

Решения не вступили в законную силу.