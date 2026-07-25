В Приморье вынесен приговор по делу о незаконной вырубке леса на 120 млн рублей

За незаконную вырубку леса жители Приморья будут отбывать в колонии В Приморье вынесен приговор по делу о незаконной вырубке леса на 120 млн рублей

Москва25 июл Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей Приморья, они признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере на сумму более 120 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что в январе 2021 года подсудимые без получения соответствующих разрешений вырубили более 2 тысяч деревьев на территории Дальнегорского городского округа. Ущерб лесному фонду превысил 120 миллионов рублей отмечается в сообщении

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 8 лет в исправительной колонии общего режима.