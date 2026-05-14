Москва14 маяВести.Трое жителей Приморского края возраста 49, 50 и 58 лет обвиняются незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, они предстанут перед судом, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
По верссии следствия, обвиняемые в лесу Спасского сельского участкового лесничества установили фотоловушки. С помощью топоров для улучшения обзора незаконно спилили два дуба монгольского и четыре клена мелколистного. Ущерб, причиненный РФ, превысил 150 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Наложен арест на банковские счета обвиняемых, открытые в кредитных учреждениях.