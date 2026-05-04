Москва4 маяВести.На Камчатке четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче красной рыбы в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, максимальное наказание по инкриминируемой им статье — до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, летом 2025 года мужчины находились на левом берегу реки Тымлат — без необходимых разрешительных документов. В результате незаконной ловли они добыли почти 150 экземпляров лосося. Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам России, составила около 1 млн 400 тыс. рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов в месте нереста и на миграционном пути к нему, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").
Уголовное дело направлено в суд.