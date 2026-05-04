Четверым жителям Камчатки грозит до пяти лет колонии за браконьерство лосося Четверо жителей Камчатки предстанут перед судом за браконьерский вылов лосося

Москва4 мая Вести.На Камчатке четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче красной рыбы в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, максимальное наказание по инкриминируемой им статье — до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, летом 2025 года мужчины находились на левом берегу реки Тымлат — без необходимых разрешительных документов. В результате незаконной ловли они добыли почти 150 экземпляров лосося. Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам России, составила около 1 млн 400 тыс. рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов в месте нереста и на миграционном пути к нему, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").

Уголовное дело направлено в суд.