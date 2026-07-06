Более 117 тысяч тонн лосося планируют выловить в 2026 году на Камчатке

Свыше 2,7 тысячи тонн лосося добыли на Камчатке к 1 июля Более 117 тысяч тонн лосося планируют выловить в 2026 году на Камчатке

Москва6 июл Вести.В текущем году на Камчатке собираются выловить свыше 117 тысяч тонн тихоокеанских лососевых рыб, сообщила пресс-служба правительства края в мессенджере МАХ.

В 2026 году на Камчатке планируется добыть 117,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей… По состоянию на 1 июля на Камчатке добыто 2 706 тонн лососевых отметили в сообщении

Там также уточнили, что доля края в общем прогнозируемом вылове по всему Дальнему Востоку превышает половину – всего в этом году в федеральном округе собираются добыть 227 тысяч тонн лосося.

Для всего Дальнего Востока лососевый промысел во многом является основой экономики, от него зависит развитие всего рыбохозяйственного комплекса. Текущая путина проходит в непростых условиях, что требует предельной слаженности в нашей работе процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Владимира Солодова

В путине задействованы 94 промышленных предприятия, 117 общин коренных малочисленных народов Севера, а также 100 рыболовных участков для организации любительского лова.