Москва6 июлВести.В текущем году на Камчатке собираются выловить свыше 117 тысяч тонн тихоокеанских лососевых рыб, сообщила пресс-служба правительства края в мессенджере МАХ.
В 2026 году на Камчатке планируется добыть 117,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей… По состоянию на 1 июля на Камчатке добыто 2 706 тонн лососевыхотметили в сообщении
Там также уточнили, что доля края в общем прогнозируемом вылове по всему Дальнему Востоку превышает половину – всего в этом году в федеральном округе собираются добыть 227 тысяч тонн лосося.
Для всего Дальнего Востока лососевый промысел во многом является основой экономики, от него зависит развитие всего рыбохозяйственного комплекса. Текущая путина проходит в непростых условиях, что требует предельной слаженности в нашей работепроцитировали в пресс-службе слова губернатора региона Владимира Солодова
В путине задействованы 94 промышленных предприятия, 117 общин коренных малочисленных народов Севера, а также 100 рыболовных участков для организации любительского лова.