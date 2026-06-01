Москва1 июнВести.В Усть-Камчатском районе Камчатского края началась лососевая путина, в ходе которой на Дальнем Востоке планируется выловить 227 тыс. т красной рыбы. Об этом сообщил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский в интервью ТАСС.
По прогнозу, в этом году Камчатский край останется главным регионом по вылову лососей. Прогнозируемый вылов утвержден в размере 117.4 тыс. т при общем объеме по Дальнему Востоку 227 тыс. тприводит агентство слова министра
Предполагается, что в течение полутора месяцев к вылову лососевых постепенно приступят также другие районы Камчатского края.