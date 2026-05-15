Москва15 мая Вести.Туристический кластер "Парк "Три вулкана" профинансировал зарыбление рек Камчатского края 4280 мальками крупного представителя семейства лососевых – чавычи, сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте.

Участие в проекте по сохранению чавычи входит в логику развития туристического кластера "Парк "Три вулкана". Мы создаем проект, который не нарушает природный баланс, а сосуществует с ним, поддерживает, восстанавливает… Для нас важно, чтобы местная рыба по-прежнему заходила в реки на нерест, животные сохраняли привычные пути миграции, а природные экосистемы Камчатки — способность жить по естественным законам