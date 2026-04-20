МЧС Камчатки не рекомендует приближаться к четырем вулканам из-за активности

МЧС: четыре вулкана на Камчатке продолжают проявлять активность

Москва20 апр Вести.Четыре вулканы на Камчатском полуострове продолжают проявлять активность, приближаться к ним не рекомендуется, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере MAX.

Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам отметили в сообщении

Ученые Камчатского филиала Геофизической службы РАН раз в несколько дней сообщают о пепловых выбросах вулкана Шивелуч, которые он производит на 6-8 км над уровнем моря.