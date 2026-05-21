Москва21 маяВести.В Камчатской крае при продолжении извержения вулкан Шивелуч может выбросить пепел на высоту до 12 км. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моряговорится в Telegram-канале группы KVERT
Ученые обратили внимание, что пепловое облако простирается на 30 км к востоку и юго-востоку от вулкана, а продолжающаяся активность Шивелуча может повлиять на авиасообщение. В настоящее время исполину присвоен оранжевый цветовой код авиационной опасности.
Ранее сообщалось, что вечером 20 мая при извержении вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10 км.