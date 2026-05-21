KVERT: вулкан Шивелуч может выбросить пепел на высоту до 12 км

Москва21 мая Вести.В Камчатской крае при продолжении извержения вулкан Шивелуч может выбросить пепел на высоту до 12 км. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря говорится в Telegram-канале группы KVERT

Ученые обратили внимание, что пепловое облако простирается на 30 км к востоку и юго-востоку от вулкана, а продолжающаяся активность Шивелуча может повлиять на авиасообщение. В настоящее время исполину присвоен оранжевый цветовой код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что вечером 20 мая при извержении вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10 км.