Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч на Камчатке растянулся почти на 25 км

Москва6 апр Вести.Шлейф пепла при эксплозивно-эффузивном извержении вулкана Шивелуч в Камчатском крае распространился почти на 25 км к северо-востоку. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По уточненным данным ученых, исполин выбросил столб пепла 10,2 км над уровнем моря.

Авиационный цветовой код для Шивелуча повышен до красного с высокой опасностью для авиаперевозок. Вулканологи предупредили, что возможны новые выбросы пепла до 12 км.

Ранее сообщалось, что 6 апреля Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7 км над уровнем моря.