Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров

Москва24 мая Вести.Пепловый выброс на высоту до 10 километров произошел 24 мая на вулкане Шивелуч на Камчатке, это может представлять опасность для авиации, говорится в сообщении филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что взрывоэксплозивное извержение вулкана продолжается.

Извержение вулкана продолжается. В любой момент возможны выбросы пепла на высоту до 12 км (39 400 футов) над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда уточнили в организации

Пепловое облако распространилось к востоку от вулкана.