Москва24 маяВести.Пепловый выброс на высоту до 10 километров произошел 24 мая на вулкане Шивелуч на Камчатке, это может представлять опасность для авиации, говорится в сообщении филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Извержение вулкана продолжается. В любой момент возможны выбросы пепла на высоту до 12 км (39 400 футов) над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные судауточнили в организации
Пепловое облако распространилось к востоку от вулкана.