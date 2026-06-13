Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

На Камчатке вулкан Шивелуч при извержении выбросил пепел на высоту 9 км Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Москва13 июн Вести.В Камчатском крае вулкан Шивелуч вновь активизировался и при извержении выбросил пепел на высоту 9 км. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По видеоданным, высота пеплового выброса составила около 9000 м над уровнем моря говорится в канале службы в мессенджере MAX

Согласно данным геофизической службы, выброс пепла был зафиксирован 12 июня в 21.22 по местному времени.

Ранее (6, 7 и 8 июня) Шивелуч выбрасывал пепел на высоту до 10 и более км.