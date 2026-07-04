Москва4 июлВести.Вулкан Шивелуч в Камчатском крае во время извержения выбросил столб пепла на высоту 12 км. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Событие было зафиксировано 4 июля в 08.40 местного времени.
На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. По спутниковым данным высота выброса составила около 12 000 м. над уровнем моряговорится в канале службы в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что на Камчатке проснулся вулкан Мутновский. Туристам настоятельно рекомендовали воздержаться от приближения к исполину.