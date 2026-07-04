Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Камчатский вулкан Шивелуч при извержении выбросил пепел на высоту 12 км Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Москва4 июл Вести.Вулкан Шивелуч в Камчатском крае во время извержения выбросил столб пепла на высоту 12 км. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Событие было зафиксировано 4 июля в 08.40 местного времени.

На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. По спутниковым данным высота выброса составила около 12 000 м. над уровнем моря говорится в канале службы в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что на Камчатке проснулся вулкан Мутновский. Туристам настоятельно рекомендовали воздержаться от приближения к исполину.