Пепловый выброс на 12 км зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч изверг пепел на 12 км Пепловый выброс на 12 км зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч

Москва6 июн Вести.В Камчатском крае произошел новый пепловый выброс на одном из местных вулканов. Речь про Шивелуч, который изверг столб высотой 12 000 метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Высота самого же исполина составляет 3 283 метра.

Вечером 6 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 000 метров написано на сайте министерства

Выброшенный пепел распространился на восток от вулкана, его шлейф направился в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов на пути следования пепла нет.

В связи с этим пеплопадов не ожидается.