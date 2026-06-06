Москва6 июнВести.В Камчатском крае произошел новый пепловый выброс на одном из местных вулканов. Речь про Шивелуч, который изверг столб высотой 12 000 метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Высота самого же исполина составляет 3 283 метра.
Вечером 6 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 000 метровнаписано на сайте министерства
Выброшенный пепел распространился на восток от вулкана, его шлейф направился в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов на пути следования пепла нет.
В связи с этим пеплопадов не ожидается.