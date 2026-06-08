На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10 тысяч метров

Пепловый столб из Шивелуча достиг высоты 10 км и движется вглубь полуострова На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 10 тысяч метров

Москва8 июн Вести.На Камчатке зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту до 10 тысяч метров. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю на платформе MAX.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), исполин, высота которого составляет 3283 метра, выбросил пепловый шлейф вечером 8 июня.

Вечером 8 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10000 метров, при высоте самого исполина - 3283 метров говорится в публикации МЧС

Облако распространилось в северо-западном направлении – вглубь полуострова. При смене ветра не исключено оседание незначительного количества пепла в населенных пунктах Мыстринского, Мильковского и Усть-Камчатского округов.

В настоящее время пеплопада в населенных пунктах не наблюдается.

Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности.