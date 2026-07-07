На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 км Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10 км

Москва7 июл Вести.На вулкане Шивелуч 7 июля произошел мощный пепловый выброс — столб поднялся примерно на 10 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Время события — 12.38 по местному времени (3.38 мск).

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности: его активность представляет угрозу для местных авиаперевозок.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи (около 5 тыс. жителей). Его возраст оценивают в 60–70 тысяч лет, и он является одним из крупнейших вулканов полуострова.