На вулкане Шивелуч в Камчатском крае произошел пепловый выброс на высоту 12 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12-километровую высоту На вулкане Шивелуч в Камчатском крае произошел пепловый выброс на высоту 12 км

Москва5 июл Вести.В Камчатской крае произошел новый пепловый выброс на одном из местных вулканов. Речь про Шивелуч. Высота пеплового столба – около 12 км, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Это произошло 5 июля в 10.25 по московскому времени.

Эксплозии подняли пепел до 12 км над уровнем моря написано в сообщении института

Предыдущий пепловый выброс был зафиксирован учеными в субботу, 4 июля. Тогда столб пепла поднялся также на высоту до 12 км.

В настоящее время у Шивелуча продолжает сохраняться красный уровень авиационной опасности.