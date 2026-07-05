Москва5 июлВести.В Камчатской крае произошел новый пепловый выброс на одном из местных вулканов. Речь про Шивелуч. Высота пеплового столба – около 12 км, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Это произошло 5 июля в 10.25 по московскому времени.
Эксплозии подняли пепел до 12 км над уровнем морянаписано в сообщении института
Предыдущий пепловый выброс был зафиксирован учеными в субботу, 4 июля. Тогда столб пепла поднялся также на высоту до 12 км.
В настоящее время у Шивелуча продолжает сохраняться красный уровень авиационной опасности.