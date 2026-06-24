На 4 км выбросил пепел камчатский вулкан Шивелуч Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Москва24 июн Вести.Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.

В 07.40 KST (23.06 19.40 UTC, 22.40 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на запад-юго-запад от вулкана отметили в сообщении

Там также уточнили, что вулкану присвоен оранжевый авиационный код: это значит, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

Шивелуч расположен на расстоянии 50 км к северу от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.