Москва24 июнВести.Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 4 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.
В 07.40 KST (23.06 19.40 UTC, 22.40 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 4 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на запад-юго-запад от вулканаотметили в сообщении
Там также уточнили, что вулкану присвоен оранжевый авиационный код: это значит, что его активность опасна для местных авиаперевозок.
Шивелуч расположен на расстоянии 50 км к северу от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.