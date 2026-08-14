Москва14 авгВести.На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту до 4 тысяч метров, присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
В настоящее время пепловый шлейф распространяется в восточном направлении.
При изменении направления ветра, не исключается выпадение незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского муниципального округаговорится в сообщении
Отмечается, что пеплопада в населенных пунктах не зафиксировано.