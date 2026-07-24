Пепловое облако смещается на 33 км к северо-востоку от Шивелуча

KVERT: на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км Пепловое облако смещается на 33 км к северо-востоку от Шивелуча

Москва24 июл Вести.Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), которое занимается мониторингом вулканов.

Пепловое облако смещается на 33 км к северо-востоку от вулкана. При извержении Шивелуча авиационный цветовой код опасности сохранен на оранжевом уровне.

Эксплозии подняли пепел до 7 км над уровнем моря отметила пресс-служба KVERT в Telegram-канале

По данным вулканологов, Шивелуч продолжит проявлять активность, в северной части купола растет новый блок лавы. В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов.