Москва16 июлВести.16 июля вулкан Шивелуч вновь проявил активность, выбросив мощный столб пепла на высоту около 7000 м над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
Время события — 12:46 по местному времени.
По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моряуточнили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ
Специалисты предупреждают, что пепловые шлейфы могут быть опасны для полетов воздушных судов.