На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 м над уровнем моря

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7000 м На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 м над уровнем моря

Москва16 июл Вести.16 июля вулкан Шивелуч вновь проявил активность, выбросив мощный столб пепла на высоту около 7000 м над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Время события — 12:46 по местному времени.

По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моря уточнили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ

Специалисты предупреждают, что пепловые шлейфы могут быть опасны для полетов воздушных судов.