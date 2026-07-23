Пепловый выброс на высоту 7500 м зафиксирован на Камчатке

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7500 м Пепловый выброс на высоту 7500 м зафиксирован на Камчатке

Москва23 июл Вести.22 июля вулкан Шивелуч снова выбросил мощный столб пепла на высоту около 7500 м над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Пепловое облако видно даже из космоса. Снимки выброса пепла сделал российский космонавт Олег Артемьев.

По спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7500 м над уровнем моря отметили в филиале

Время события - 9.30 по местному времени.

Специалисты предупреждают, что пепловые шлейфы могут быть опасны для полетов воздушных судов.