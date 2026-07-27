Пепловый выброс на высоту 12 км зафиксирован на Камчатке

На Камчатке вулкан Шивелуч усилил активность по выбросу пепла Пепловый выброс на высоту 12 км зафиксирован на Камчатке

Москва27 июл Вести.На Камчатке вулкан Шивелуч усилил свою активность — ученые зафиксировали мощный пепловый выброс. 27 июля в 10 утра по местному времени высота столба пепла достигла 12 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", который опубликовал спутниковый снимок пеплового облако.

Спутниковый снимок пеплового облака в 10.00 27 июля. Высота до 12 км над уровнем моря уточнили в филиале на платформе МАХ

Ранее сообщалось, что Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 8000 м. Извержение вулкана продолжается, ученые не исключают новых выбросов пепла.