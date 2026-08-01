Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды выбросил столб пепла На Камчатке на вулкане Шивелуч произошло 2 пепловых выброса

Москва1 авг Вести.На вулкане Шивелуч произошло сразу 2 пепловых выброса на высоту 7000 м и 7800 м над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

По сейсмическим данным, ночью 1 августа на вулкане Шивелуч произошло два пепловых выброса в 2.36 и 2.44 на высоту 7000 м и 7800 м над уровнем моря отметила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

Ранее сообщалось, что вечером 31 июля Шивелуч выбросил столб пепла. Согласно видеоданным исследовательского центра, высота пеплового выброса составила около 10000 м над уровнем моря, пепловый шлейф распространился на восток-северо-восток от вулкана.