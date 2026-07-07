МЧС: на Камчатке возможен пеплопад после извержения вулкана Шивелуч

МЧС предупредило о пеплопаде на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч МЧС: на Камчатке возможен пеплопад после извержения вулкана Шивелуч

Москва7 июл Вести.В Камчатском крае возможен пеплопад после извержения вулкана Шивелуч, который 7 июля выбросил столб пепла на высоту до 10 км. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана вглубь полуострова. На пути следования находятся посёлок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла говорится в официальном канале ведомства в MAX

Как сообщалось ранее, 7 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10000 м, при высоте самого исполина — 3283 м. Исполину присвоен "красный" код авиационной опасности.