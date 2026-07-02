Туристов просят воздержаться от восхождения на проснувшийся вулкан Мутновский

На Камчатке ученые оценили опасность проснувшегося вулкана Мутновский Туристов просят воздержаться от восхождения на проснувшийся вулкан Мутновский

Москва2 июл Вести.Камчатских туристов настоятельно просят воздержаться от восхождения на проснувшийся Мутновский вулкан. Данные приводятся в канале MAX ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Опасность вулкана оценили на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в регионе.

Газопепловый выброс был зафиксирован утром 2 июля.

В постройке вулкана происходят многочисленные землетрясения с магнитудами до 3. В такой активной геодинамической обстановке реальную опасность при посещении вулкана представляют оползни и обвалы говорится в сообщении

В настоящее время официально зарегистрированных групп туристов в районе вулкана Мутновского нет. Есть вероятность, что гости и жители полуострова могут предпринять самостоятельное посещение вулкана.

Спасатели призывают отказаться от путешествий.