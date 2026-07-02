Москва2 июлВести.Камчатских туристов настоятельно просят воздержаться от восхождения на проснувшийся Мутновский вулкан. Данные приводятся в канале MAX ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Опасность вулкана оценили на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в регионе.

Газопепловый выброс был зафиксирован утром 2 июля.

В постройке вулкана происходят многочисленные землетрясения с магнитудами до 3. В такой активной геодинамической обстановке реальную опасность при посещении вулкана представляют оползни и обвалы

говорится в сообщении

В настоящее время официально зарегистрированных групп туристов в районе вулкана Мутновского нет. Есть вероятность, что гости и жители полуострова могут предпринять самостоятельное посещение вулкана.

Спасатели призывают отказаться от путешествий.