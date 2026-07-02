Москва2 июлВести.Камчатских туристов настоятельно просят воздержаться от восхождения на проснувшийся Мутновский вулкан. Данные приводятся в канале MAX ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Опасность вулкана оценили на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в регионе.
Газопепловый выброс был зафиксирован утром 2 июля.
В постройке вулкана происходят многочисленные землетрясения с магнитудами до 3. В такой активной геодинамической обстановке реальную опасность при посещении вулкана представляют оползни и обвалыговорится в сообщении
В настоящее время официально зарегистрированных групп туристов в районе вулкана Мутновского нет. Есть вероятность, что гости и жители полуострова могут предпринять самостоятельное посещение вулкана.
Спасатели призывают отказаться от путешествий.