Два камчатских вулкана закрыли для туристов из-за извержений Ключевской и Мутновский вулканы на Камчатке закрыты из-за извержений

Москва14 авг Вести.Туристов попросили воздержаться от посещения Ключевского и Мутновского вулканов на Камчатке из-за продолжающегося извержения и высокой сейсмоактивности, сообщила пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки"​​​ в мессенджере МАХ.

Вулкан Ключевской [ОПАСНОСТЬ]: продолжается вершинное извержение. Посещение настоятельно не рекомендуется… Вулкан Мутновский [ОПАСНОСТЬ]: высокая сейсмическая активность, риск оползней и обвалов. Введен режим повышенной готовности написали в пресс-службе

Там также уточнили, что вулкан Безымянный также продолжает извержение. Посещать его тоже не рекомендуют. В районе Вилючинского водопада сошел сель, а в природном парке "Налычево" из-за паводка закрыты два маршрута. Проезд к Авачинскому перевалу после дождя размыло, передвижение там небезопасно.