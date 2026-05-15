На Камчатке извержение вулкана Безымянный может усилиться в ближайшие дни

На Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный На Камчатке извержение вулкана Безымянный может усилиться в ближайшие дни

Москва15 мая Вести.Спасатели советуют жителям и гостям Камчатки не посещать вулкан Безымянный и прилегающую к нему территорию в связи с угрозой извержения. Официальное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере MAX.

Ученые предупредили об угрозе мощного извержения вулкана Безымянный на Камчатке. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулкана Безымянного и его окрестностей говорится в публикации

В течение следующих 30 суток прогнозируется продолжение и усиление извержения вулкана со сходом раскаленных лавин и пепловыми выбросами на высоту от 6 до 15 километров.

Отмечается, что при выбросах возможны пепловые осадки в населенных пунктах Быстринского, Мильковского, Тигильского и Усть-Камчатского округов.

Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 10 километров от вершины.

Туристов в районе Безымянного на 15 мая не зарегистрировано, но есть вероятность самостоятельного посещения. Вблизи вулкана возможно превышение концентрации газа, а при пеплопаде - аллергические реакции и выход из строя механизмов автомобилей.

Предупреждение подготовлено на основании заключения Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической и вулканической опасности. Единый номер экстренных служб - 112.