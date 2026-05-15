На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного

Москва15 мая Вести.Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 3,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Высота пеплового столба составила до 3500 метров при высоте самого исполина — 2882 метра написали в сообщении

Там также отметили, что шлейф пепла движется на северо-восток от вулкана, в сторону поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.