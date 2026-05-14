МЧС: вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на 4 тыс. м

Москва14 мая Вести.Вулкан Безымянный выбросил пепловый столб на высоту 4 тысячи метров над уровнем моря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 2882 метра отметили в пресс-службе

Пепловый шлейф тянется на юго-запад от вулкана.

На его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла написали в ведомстве

Там также уточнили, что в случае, если направление ветра изменится, небольшое количество пепла может осесть в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов.

Вулкану Безымянный присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.