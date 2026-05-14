Москва14 маяВести.Вулкан Безымянный выбросил пепловый столб на высоту 4 тысячи метров над уровнем моря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 2882 метраотметили в пресс-службе
Пепловый шлейф тянется на юго-запад от вулкана.
На его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепланаписали в ведомстве
Там также уточнили, что в случае, если направление ветра изменится, небольшое количество пепла может осесть в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов.
Вулкану Безымянный присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.