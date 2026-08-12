Москва12 авгВести.На Камчатке за последние сутки произошли 2 сейсмособытия. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
За сутки произошли 2 неощущаемых сейсмособытияотметила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ
В ведомстве настоятельно рекомендовали гражданам не приближаться к действующим вулканам. Так, в настоящий момент сохраняется риск схода оползней и обвалов с Мутновской сопки, которая расположена примерно в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.
Ранее стало известно, что на Камчатке планируется создать новую научную станцию по изучению вулканов.