Новая научная станция на Камчатке защитит жителей полуострова от извержений Академик Озеров рассказал о новой станции по изучению вулканов на Камчатке

Москва11 авг Вести.Новая научная станция, которая станет самой высокой в России и будет расположена на Авачинской сопке, поможет обеспечить постоянное информирование о процессах в питающей системе вулкана. Об этом ИС "Вести" рассказал директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров.

Он добавил, что налаживание наблюдения за вулканом является частью системы обеспечения безопасности населения Камчатки.

Задачи чрезвычайно важные: и фундаментальные, и прикладные, и безопасность обеспечивающие. Поэтому мы их будем постепенно решать… Мы надеемся, что станция Вершинная, одна из самых важных станций на Камчатке и самая высокая в России станция, которая стоит на максимальной высоте и в кратере активного вулкана, будет в режиме реального времени постоянно информировать нас о процессах, происходящих в питающей системе Авачинского вулкана рассказал Озеров

Ранее сообщалось, что на камчатском вулкане Шивелуч был зафиксирован выброс пепла. За несколько дней до этого произошел еще один выброс на 9 км.