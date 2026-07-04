Москва4 июлВести.Вулкану Шивелуч присвоили наивысший код авиационной безопасности – красный – из-за выброса пепла на высоту более 10,5 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Выброс произошел утром 4 июля. Облако пепла распространилось на 65 километров к северо-западу от вулкана.
Вулкану присвоен самый высокий – красный – код авиационной опасности. Его деятельность может повлиять на международные и низколетящие воздушные судаговорится в сообщении
Отмечается, что продолжает расти новый лавовый купол. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря.