Вулкану Шивелуч на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла

Красный код авиационной опасности присвоили вулкану Шивелуч на Камчатке Вулкану Шивелуч на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла

Москва4 июл Вести.Вулкану Шивелуч присвоили наивысший код авиационной безопасности – красный – из-за выброса пепла на высоту более 10,5 километров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Выброс произошел утром 4 июля. Облако пепла распространилось на 65 километров к северо-западу от вулкана.

Вулкану присвоен самый высокий – красный – код авиационной опасности. Его деятельность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда говорится в сообщении

Отмечается, что продолжает расти новый лавовый купол. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря.