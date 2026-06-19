МЧС предупредило о возможном подходе волны после подземных толчков на Камчатке

Два ощутимых подземных толчка произошли на Камчатке МЧС предупредило о возможном подходе волны после подземных толчков на Камчатке

Москва19 июн Вести.У берегов Камчатки зафиксированы два землетрясения, возможен подход волны к Петропавловску-Камчатскому вечером 19 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентры находились на расстоянии 168 и 183 километров от Петропавловска-Камчатского, магнитуда землетрясений составила 5,5 и 6,3 соответственно.

Возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского городского округа в 19.53 (0,06 метра), к берегу поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа в 19.33 (0,25 метра), к берегу села Никольского Алеутского округа в 19.29 (0,38 метра) уточнили в МЧС

Жителям рекомендовали не выходить в прибрежные зоны.