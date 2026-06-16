У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение, магнитуда – 4,9 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Москва16 июн Вести.У побережья Камчатского края произошли новые подземные колебания. Их магнитуда была оценена в 4,9, сообщает Единая информационная система сейсмологических данных в Telegram.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 245 км от Петропавловска-Камчатского.

Глубина: 64,1 км, магнитуда: 4,9 говорится в информационном сообщении сейсмологов

За сутки это землетрясение стало вторым.

Ранее также ученые зафиксировали подземные толчки в 146 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 88,6 км, а магнитуда составила 4,2.