Москва16 июнВести.У побережья Камчатского края произошли новые подземные колебания. Их магнитуда была оценена в 4,9, сообщает Единая информационная система сейсмологических данных в Telegram.
Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 245 км от Петропавловска-Камчатского.
Глубина: 64,1 км, магнитуда: 4,9говорится в информационном сообщении сейсмологов
За сутки это землетрясение стало вторым.
Ранее также ученые зафиксировали подземные толчки в 146 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 88,6 км, а магнитуда составила 4,2.