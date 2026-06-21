Москва21 июн Вести.Вблизи побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в Telegram-канале.

Подземные толчки были зафиксированы 21 июня в 1.21 по московскому времени в 350 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 56,1 км.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае за прошедшие сутки были зарегистрированы 7 сейсмособытий, а один подземный толчок силой до трех баллов ощущался в Петропавловске-Камчатском.