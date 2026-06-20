Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Камчатки Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Москва20 июн Вести.Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ЕГС РАН).

Подземные толчки были зафиксированы 20 июня в 03.49 по местному времени (18.49 мск 19 июня).

Координаты: 52.7046, 161.0863; Расстояние от ПК: 171; Глубина (КМ): 34.4; Магнитуда (Ml): 5.7 сказано в сообщении, опубликованном в канале филиала в мессенджере МАХ

Незадолго до этого в том же районе на глубине 22,6 км произошел подземный толчок магнитудой 4,5.