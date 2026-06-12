МЧС: за сутки на Камчатке произошло 10 сейсмособытий, два из них ощущаемые

На Камчатке произошло 10 землетрясений за сутки МЧС: за сутки на Камчатке произошло 10 сейсмособытий, два из них ощущаемые

Москва12 июн Вести.На Камчатке за сутки произошло 10 землетрясений, два из них ощущались местными жителями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

За сутки произошло 10 сейсмособытий, одно из которых ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой до 3 баллов, второе - в селе Никольском Алеутского округа силой до 3 баллов говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале МАХ

Также спасатели сообщили о продолжении активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона при этом было рекомендовано не приближаться к исполинам.