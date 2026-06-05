Более 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки

На Камчатке за сутки произошло 12 землетрясений Более 10 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки

Москва5 июн Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае зафиксировано 12 сейсмособытий. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 неощущаемых сейсмособытий говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В камчатском МЧС также предупредили об активности вулканов и настоятельно рекомендовали к ним не приближаться.

Накануне сообщалось, что вулкан Шивелуч, входящий в Восточный хребет на полуострове Камчатка, продолжает извергаться. Исполин выбросил пепел на высоту 8 км.