На Камчатке три вулкана представляют опасность для авиации

KVERT предупредила, что 3 вулкана Камчатки представляют опасность для авиации

Москва30 мая Вести.На трех вулканах Камчатки сохраняется повышенный код авиационной опасности, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что их активность может представлять опасность для работы двигателей низколетящих воздушных судов.

Вулкан Шивелуч остается под оранжевым (предупреждающим) кодом авиационной опасности, а Безымянный и Крашенинникова – под желтым (умеренным), пояснили в KVERT.

При этом на вулканостанции в поселке Ключи рассказали, что на вулкане Шивелуч продолжается рост нового лавового купола.

Пеплопадов в населенных пунктах по пути распространения пепловых шлейфов пока не наблюдается.