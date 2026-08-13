На Камчатке за сутки произошло два сейсмособытия Два сейсмособытия зарегистрированы на Камчатке за сутки

Москва13 авг Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае сейсмологи зарегистрировали два сейсмособытия. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

За сутки произошли два неощущаемых сейсмособытия говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

В то же время в камчатском МЧС предупредили, что сохраняется риск схода оползней и обвалов с вулкана Мутновский. При этом спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться не только этому исполину, но и вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова.