Москва13 авгВести.За прошедшие сутки в Камчатском крае сейсмологи зарегистрировали два сейсмособытия. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
За сутки произошли два неощущаемых сейсмособытияговорится в официальном канале ведомства на платформе MAX
В то же время в камчатском МЧС предупредили, что сохраняется риск схода оползней и обвалов с вулкана Мутновский. При этом спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться не только этому исполину, но и вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова.