Ученый Чебров: извержение вулкана Мутновский может быть связано с землетрясением

Вулкан Мутновский на Камчатке мог начать извергаться из-за землетрясения 2025 г. Ученый Чебров: извержение вулкана Мутновский может быть связано с землетрясением

Москва2 июл Вести.Выброс пепла вулканом Мутновский, произошедший на Камчатке в среду, 1 июля, может являться последствием мощного землетрясения, произошедшего 30 июля прошлого года, считает глава ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.

Нынешнее событие, возможно, связано с мощнейшим землетрясением 2025 года, которое активизировало на полуострове различные процессы, в том числе вулканическими цитирует ученого Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ

Чебров не рекомендует посещать вулкан в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 2 июля 2026 года в 08.19 (1 июля в 23.19 мск) на вулкане Мутновский произошел пепловый выброс на высоту около 5000 м над уровнем моря.