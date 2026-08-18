Вулканолог Гирина: Ключевской вулкан во время извержения опасен для туристов

Вулканолог рассказала об опасности для туристов Ключевского вулкана на Камчатке Вулканолог Гирина: Ключевской вулкан во время извержения опасен для туристов

Москва18 авг Вести.Ключевской вулкан на Камчатке во время извержения опасен для туристов: он может выкидывать раскаленные обломки и вулканические бомбы на склоны, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольгу Гирину​​​.

Сейчас лучше не подниматься на Ключевской, потому что во время извержения постройка вулкана нагревается глубинным высокотемпературным веществом, захороненные снежники и льды начинают оттаивать, и рыхлый пирокластический материал на склонах вулкана становится подвижным, а отдельные обломки лавы могут с большой скоростью скатываться по склону, представляя угрозу для людей, находящихся на восхождении сказала она

Вулканолог уточнила, что предсказать дальнейшее развитие извержения специалисты пока не готовы.

Новое вершинное извержение вулкана Ключевской на Камчатке началось 15 августа 2026 г. Наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана (свечение над вершиной в ночное время), повышенная фумарольная его активность.