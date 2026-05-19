Ключевская Сопка на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы Вулканолог Озеров завил о повышенной активности Ключевской Сопки на Камчатке

Москва19 мая Вести.Вулканологи фиксируют повышенную активность Ключевской Сопки. Об этом информационной службе "Вести" сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам вулканолога, над кратером появились первые "бомбы" – сгустки лавы, которые вылетают во время извержения.

Ключевской начинает расходиться, он усиливается и усиливается, и мы ждем его последующих усилений, лавовых потоков на склоне. Дальше сценарии могут быть самые разные. Они представляют совершенно ясную, определенную угрозу для авиации, о чем мы всегда оповещаем наши авиаслужбы сообщил Озеров

Ранее сообщалось о выпадении вулканического пепла в селе Майское и поселке Козыревск после извержения вулкана Безымянный. Также в ближайшие время выпадение возможно еще в двух поселках Камчатского края – Седанка и Тигиль.