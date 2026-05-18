Москва18 маяВести.Мощное извержение произошло на вулкане Безымянный на Камчатке, сообщает местный филиал ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере MAX. Вечером 18 мая, в понедельник, там наблюдалось интенсивное свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин, а также парогазовые выбросы, содержащие пепел.
Накануне высота пеплового выброса достигла 5 км над уровнем моря. По прогнозам, характерные осадки могут фиксироваться в населенных пунктах Быстринского, Мильковского, Тигильского и Усть-Камчатского округов.
Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к вулкану ближе чем на 10 км от вершины.