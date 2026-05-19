Москва19 мая Вести.Выпадение вулканического пепла, который выбросил вулкан Безымянный при извержении, произошло в селе Майское, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

В результате пеплового выброса зафиксировано выпадение вулканического пепла толщиной до 3 миллиметров в селе Майском Усть-Камчатского муниципального округа. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали написали в пресс-службе

Ранее сообщалось о мощном извержении, во время которого Безымянный выкинул пепел на высоту 13 тысяч метров над уровнем моря при высоте самого исполина в 3020 метров.

В ведомстве также уточнили, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива.

При этом в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН рассказали, что по данным видеокамеры, расположенной на приемном центре организации в поселке Ключи, пепловое облако от извержения вулкана Безымянный на высоте более 10000 м над уровнем моря движется в северном направлении.

Безымянному присвоен "красный" код авиационной опасности.