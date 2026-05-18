Москва18 маяВести.Вулкан Безымянный во время мощного извержения выбросил пепел на высоту 13 тыс. м над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ.
19 мая 2026 г в 06.26 (время Камчатское) (21.26 18 мая мск - ред.) на вулкане Безымянный произошел пепловый выброс на высоту около 13000 мнаписали в сообщении
Ранее сообщалось, что в понедельник на вулкане наблюдалось интенсивное свечение купола и сход раскаленных обломочных лавин, а также парогазовые выбросы, содержащие пепел.