Москва18 маяВести.Вулкан Безымянный на Камчатке продолжает извергаться, исполин выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические пресс-служба и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.
Извержение вулкана продолжается. Горячие лавины продолжают сходить с фронтов лавовых потоков на лавовом куполе. Газообразный пар с пепловым столбом поднимается на высоту до 5 км над уровнем моря, и шлейф распространяется на юго-восток от вулкананаписали в источнике
Уточняется, что в течение суток могут произойти пепловые взрывы на высоте до 15 км над уровнем моря.
Безымянному присвоен оранжевый авиационный цветовой код, его активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.