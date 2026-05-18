Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на 5 км

Москва18 мая Вести.Вулкан Безымянный на Камчатке продолжает извергаться, исполин выбросил пепел на высоту 5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические пресс-служба и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.

Извержение вулкана продолжается. Горячие лавины продолжают сходить с фронтов лавовых потоков на лавовом куполе. Газообразный пар с пепловым столбом поднимается на высоту до 5 км над уровнем моря, и шлейф распространяется на юго-восток от вулкана написали в источнике

Уточняется, что в течение суток могут произойти пепловые взрывы на высоте до 15 км над уровнем моря.

Безымянному присвоен оранжевый авиационный цветовой код, его активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.