Пеплопады после извержения Безымянного возможны в Тигиле и Седанке Камчатки

Пепел вулкана Безымянный выпадет еще в двух камчатских поселках

Москва19 мая Вести.Выпадение пепла после извержения вулкана Безымянный в ближайшие часы возможно еще в двух поселках Камчатского края, сообщили ученые KVERT ИВиС ДВО РАН в Telegram-канале.

По данным ученых из KVERT, пепловое облако вулкана Безымянный движется на северо-запад от вулкана, через 1-3 ч будут возможны пеплопады в поселках Седанка и Тигиль, вероятно, небольшие написали в канале в 03.06 по московскому времени

Ранее сообщалось о выпадении вулканического пепла в селе Майское и поселке Козыревск.

Мощное извержение, во время которого Безымянный выкинул пепел на высоту 13 тысяч метров над уровнем моря при высоте самого исполина в 3020 метров, произошло ранним утром 19 мая 2026 г. по местному времени (вечером 18 мая мск).

Безымянному присвоен "красный" код авиационной опасности.