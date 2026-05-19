Москва19 мая Вести.В поселке Козыревск выпало небольшое количество пепла, выброшенного вулканом Безымянный во время извержения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Ранее вулканический пепел толщиной до трех миллиметров выпал в селе Майское.

Мощное извержение, во время которого Безымянный выкинул пепел на высоту 13 тысяч метров над уровнем моря при высоте самого исполина в 3020 метров, произошло ранним утром 19 мая 2026 г. по местному времени (вечером 18 мая мск).

В ведомстве также уточнили, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива.

При этом в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН рассказали, что по данным видеокамеры, расположенной на приемном центре организации в поселке Ключи, пепловое облако от извержения вулкана Безымянный на высоте более 10000 м над уровнем моря движется в северном направлении.

Безымянному присвоен "красный" код авиационной опасности.